Muş’ta besicilik yapan vatandaşlar, budadıkları söğüt dallarını küçükbaş hayvanlarına vererek yem ve samandan tasarruf ediyor.

Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan illerinden biri olan Muş’ta, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar kış aylarında yem maliyetlerini düşürmek için farklı bir yöntem geliştirdi. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte hayvanlarını kar üzerinde besleyen çiftçiler, kendilerine ait arsa ve bahçelerdeki söğüt ağaçlarıyla hayvanlarını besliyor. Söğüt ağaçlarının dallarını budayan besiciler, küçükbaş hayvanlara yem olarak vererek samandan tasarruf ediyor. Sabah saman ve arpa ile hayvanlarını besleyen besiciler, öğleden sonra da budadıkları söğüt dalını hayvanlara vererek süt verimini artırıyor.

Kendi arazisindeki söğüt ağaçlarını budayarak küçükbaş hayvanlarına yem olarak veren besici Abuzer Güngör, yöntemin hem ekonomik hem de pratik olduğunu söyledi. Güngör, "Kar yağışı ile birlikte hayvanlarımızı kar üzerinde beslemeye başladık. Yemden ve samandan tasarruf etmek için kendi bahçelerimizde ektiğimiz söğüt ağaçlarının dallarını hayvanlarımıza veriyoruz. Söğüt dalı taze olduğu için hem sağlıklı hem de süt verimini artırıyor. Söğüt dallarını budadıktan sonra sırtımızda taşıyarak keçilerin olduğu alana getirerek onlara veriyoruz” dedi.