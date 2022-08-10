Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 68 haftadır eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK’dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK’yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.

“Çocuklarımız o taşların içinde ölmesin”

Diyarbakır ve Muş’ta eylemi sürdürdüğünü anlatan anne Gülbahar Teker, “Eylemdeyim. Buradayız. Çocukların hepsini bekliyorum. Bir tane çocuk dağda kalsın yine bekleyeceğim. Çocuklarımız gelmeyene kadar gitmiyorum. Lanet olsun HDP’ye, PKK’ya. Bizden ne istiyorlar? Çocuklarımızı getirsinler. Çocuklarımız o taşların içinde ölmesin. Annelerinin babalarının yanına gelsinler. Gelip devlete teslim olun” dedi.

“Yılanın başı HDP’dir”

Evlat hasretine artık dayanamadıklarını belirten anne Ayten Koçhan da, “Yeter, 8 sene oldu. Evlatlarımızı PKK’dan, HDP’den istiyoruz. Yılanın başı HDP’dir. Evlatlarımızı versinler. Yeter analar babalar ağladı. Ersin, beni duyuyorsan oğlum dön. Onlar, sizi kullanıyorlar. Dönün, gelin devlete teslim olun. Korkmuyorum. Ben, evladımdan kıymetli değilim. Evlatlarımızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı vermeyene kadar HDP’nin önünden ayrılmıyoruz”

Çocukları HDP’den istediklerini kaydeden baba Şemsettin Özcan ise “HDP’nin önündeyiz. Çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. HDP, çocuklarımızı götürdü PKK’ya verdi. Çocuklarımızı vermeyene kadar HDP’nin önünden ayrılmıyoruz. Gece gündüz çocuklarımızı düşünüyoruz. Allah kabul etmesin. Çocuklara sesleniyorum; gelin teslim olun. Sesimizi duyan hangi çocuk olursa olsun sıcak yuvasına gelsin. Orası pis bir yuvadır. Orada kimseye güvenmeyin. Onların ne dini, ne de imanı var” diye konuştu.