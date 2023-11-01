Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan anneler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdüren aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi. Ellerinde "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açan ve çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

4 yıldır oğlu Muhsin Altun için HDP önünde eylem yaptığını söyleyen baba Halit Altun, “12 yıldır HDP çocuğumu götürdü ve biz çocuklarımızın peşindeyiz. Biz çocuğumuzu HDP’den istiyoruz. HDP, PKK’nın aynısıdır. Sesimizi duyun, çocuklarımızı getirin. Yeter bize bu acıyı çektirdiniz. Bizim vazgeçeceğimizi sanmasınlar. Çocuklarımızı getirene kadar buradan bir yere ayrılmıyoruz. Bunun bilincinde olsunlar. Biz eylemimize, nöbetimize devam edeceğiz. Bu Kürt davası değil, sadece Ermeni davasıdır. Çocuklarımızı kandırıp götürmüşler. Biz sizi sevmiyoruz, sizi tanımıyoruz. Çocuklarımızı sizden istiyoruz. Çocuklarımızı getirin bize teslim edin sonra bizden kurtulun. Başka türlü bizden kurtulma şansınız yok” dedi.

8 yıldır oğlu Ersin Koçhan’dan haber alamadığını söyleyen Ayten Koçhan ise PKK’dan ve HDP’den çocuğunu istediğini belirterek, “Eylemimize devam ediyoruz. Dağda bir kişi bile kalana kadar eylemimize devam edeceğiz. Oğlum beni duyuyorsan gel teslim ol. Biz HDP’den ve PKK’dan çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP’dir. Yeter, analar-babalar ağladı. Biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Gelin devletinize sığının. Ersin, sesimi duyuyorsan, bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun” ifadelerini kullandı.