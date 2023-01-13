Türk Kızılay Muş Bölge Müdürlüğü ekiplerince ilkokul öğrencilerine yönelik ‘Afetler ve Afetlerden Korunma Bilinci Eğitimi’ verildi.

Türk Kızılay Muş Bölge Müdürlüğü ekiplerince ilkokul öğrencilerine yönelik ‘Afetler ve Afetlerden Korunma Bilinci Eğitimi’ verildi.

Türk Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi Bölge Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde ilkokul öğrencilerine yönelik Afetler ve Afetlerden Korunma Bilinci Eğitimi verildi. Türk Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi Bölge Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü üyeler tarafından yıl boyunca yaklaşık 15 bin öğrenciye Afetler ve Korunma Bilinci Eğitimi verildi. Afetlerle ilgili genel bilgiler veren eğitmenler, afetler öncesi, sırası ve sonrasında uygulanacak güvenli davranış hareketleri konusunda öğrencilere bilinç kazandırıldı. Öğrencilere Afet ve Korunma Bilinci kazandırmak için yıl boyunca eğitimlere ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Türk Kızılay Muş Bölge Afet Yönetimi Müdürü Baran Akar, “2022 Muş Merkez ve ilçelerde ilköğretim okullarında ki 15 bin öğrenciye Afetler ve Korunma Bilinci Eğitimi verilerek çocuklarımızın afetlere daha hazır olması için ilimizi bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Yıl boyu okul ziyaretlerimiz devam edecektir. Günümüzde, dünyada olduğu gibi ülkemizde de afetlerin oluşum sıklığı giderek artmaktadır. Ülkemiz deprem başta olmak üzere heyelan, sel, erozyon gibi doğal afetler ile karşı karşıyadır. Afet eğitimi bu afetlere karşı hazırlıklı olmak için verilen eğitimdir. Güvenli yaşam, her türlü tehlikenin getireceği zararlardan korunarak yaşamaya çalışmaktır. Depremler ülkemizde afete yönelik yaklaşımlarda bir dönüm noktası olmuştur. Bu depremler sonrasında yaşanan felaketler ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda afet eğitimi yeniden ele alınmıştır. Afetler oluşmadan önce önlem alma faaliyetlerini içeren “risk azaltma” ve “hazırlıklı olma” çalışmaları afet eğitimi uygulamalarının en önemli bileşenidir. Bir acil durum süresince eğitim, yüksek önceliğe sahiptir çünkü başta çocuklar olmak üzere bireyler ve gelecekleri risk altındadır. Çocukların eğitime yönelik temel hakkı vardır. Acil durumlardaki eğitim programlarının afet durumunda bile bu önemli hakkı koruması ve yerine getirmesi gerekir. Afet eğitimi çocukların sosyal ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra afetin ortamının tehlikelerinden koruma sağlar, afetin psiko-sosyal etkilerini hafifletir. Acil durumlardaki eğitim programları, normallik hissinin yeniden kurulmasına yardım ederek daha geniş boyutta topluluğa da fayda sağlar. Bunun yanında okullar toplumun bir araya getirilmesine ve topluluk bağlarının yeniden kurulmasına yardım eder. Acil durumlardaki eğitim programları aynı zamanda ailelerin ve milletlerin çocuklarına yönelik yaptığı yatırımları korur. Bir afet oluştuğunda zorluklarla kazanılan ailevi ve millî kazançlar risk altına girer. Yapılacak eğitimlerle bu risklerin azaltılması ve eğitimin sürdürülebilirliğinin sağlanarak millî eğitim yatırımları korunur. Afetlerin oluşumunu engellemek mümkün olmasa da afetlerin neden olabileceği zararları en aza indirmek ve hatta bazılarını ortadan kaldırmak mümkündür. Afetlerle iç içe yaşayan bir toplum olmanın bilinciyle önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmek, eğitim faaliyetlerini hızlandırmak ve pansiyonlu okulların tümüne ulaştırmak öncelikli hedefimizdir” dedi.