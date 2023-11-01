Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Eş zamanlı gerçekleştirilen alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu çerçevesinde ilimizde faaliyet gösteren 7 iş yerinde yapılan denetimde, 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır” denildi.