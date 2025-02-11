Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malazgirt ilçesinde kasten öldürme suçundan 79 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Şubat 2025 tarihinde Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanarak adli makamlara sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan operasyon kapsamında, kasten öldürme suçundan 79 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Malazgirt ilçesinde yakalanarak adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir. Muş merkez 49620 Uygulama Noktasında yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta yapılan arama sonucunda, şoför koltuğu altında bir adet ruhsatsız tabanca ve şarjöre takılı vaziyette 8 adet fişek bulunmuştur. Araç ve şahıs muhafaza altına alınmış, gerekli işlemler için ilgili ekipler tarafından teslim alınmıştır. Suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçundan aranan ve firari olan bir şahıs, ekiplerimizce yakalanmış olup gerekli işlemlerinin yapılabilmesi için Hasköy Cumhuriyet Polis Merkezine teslim edilmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın geçmişte evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, cinsel saldırı, tehdit ve taksirle yaralama gibi 15 ayrı suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Merkez ilçede düzenlenen operasyonda, resmi belgede sahteciliği suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Hürriyet Mahallesi’nde yapılan kontrollerde, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ve şarjör içerisinde 9 adet kurusıkı fişek ele geçirilmiştir. Tabanca ve fişekler muhafaza altına alınmış, ilgili şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Muş İl Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.