Muş İl Jandarma Komutanlığının 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği yol kontrolleri ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalınırken, çok sayıda silah ve kaçak eşya ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığının 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği sabit yol kontrollerinde 26 bin 250 şahıs ve 10 bin 380 araç sorgulanırken, trafik kurallarına uymayan 206 araca toplam 552 bin 663 TL para cezası kesildi. Çeşitli suçlardan aranan 75 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 9’unun UYAP kaydı bulunduğu belirlendi. Yakalananlardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi serbest bırakıldı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalanan 3 Afganistan uyruklu göçmen, Muş İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 63 kişiye gerekli tebligatlar yapıldı.

Asayiş operasyonları kapsamında yapılan aramalarda 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 88 fişek ele geçirilirken, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 82 fişek bulundu. Ayrıca 6ı ruhsatsız av tüfeği ile 69 av tüfeği kartuşu da ele geçirilen silahlar arasında yer aldı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 120 cep telefonu, 8 akıllı saat, 4 elektronik sigara, 2 kablosuz kulaklık, 8 dizüstü bilgisayar ve 4 masaüstü bilgisayar ele geçirildi. Bunun yanı sıra 4 güvenlik kamera kayıt cihazı ve 4 IMEI klonlama aparatı da kaçakçılık operasyonlarında tespit edildi.