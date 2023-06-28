Uzat Elini Bana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bayram kıyafeti ve bayram şekeri yardımı yapıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Muş’a yerleştirilen depremzede vatandaşlara ve 5 bin 600 aileye bayram şekeri ve bayram kıyafetleri dağıtıldı. Depremzede ailelere destek olduklarını belirten Dernek Başkanı Emrah Gözcü, bayram öncesi 5 bin 600 aileye ulaştıklarını söyledi. Yardımların hayırseverlerin desteğiyle yapıldığı ifade eden Başkan Gözcü, bayram boyunca çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “Deprem bölgesinden kadim şehrimiz Muş’a gelen depremzede vatandaşlarımız için esnaflarımız hayırseverlerimiz el birliği ile derneğimize destek verdiler. Bayram dolayısıyla ilimizde kalan depremzede vatandaşlarımıza ve ayrıca 5 bin 600 ailemize bayram şekeri ve bayram kıyafeti hediye ettik. Tüm hayırseverlere teşekkür ederim” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Muş’a gelen depremzede Dicle Cinko, Muşluların kendilerini yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, “Depremden sonra Muş’a geldim. Allah razı olsun milletimiz bize yardım etti. Allah bizlere bir daha depremi göstermesin. Burada bize bayram için şeker ve kıyafet verdi. Muş milletti çok iyi bize çok yardımcı oldular. Benim evim komple yıkıldı, enkaz oldu. Muşlular bizi zor durumda bırakmadılar” şeklinde konuştu.