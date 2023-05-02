Muş’ta, Sultan Alparslan Tekstil Kenti’nde bulunan ve 416 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasının açılış töreni düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" çerçevesinde Muş’ta 416 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasının açılışı yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir’deki Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen Çalışan ve Üreten Gençler Programı Tanıtım ve Tesis Açılış Töreni’nden Muş’a telekonferansla bağlandı.

Merkezde Sultan Alparslan Tekstilkent’in de bulunan fabrikaların 25 ülkeye ihracat yaptığını söyleyen vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş’un sanayi şahlanmasının önemli bir merkezi haline geldiğini belirterek, "Aynı zamanda Sungu Tekstilkent adı altında mevcut olan tekstikentimizde de yeni fabrikalar gelişti. Gençlerimiz buralarda istihdam ediyor Bu fabrikalarda 25 ülkeye ihracat yapılıyor. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkür ediyorum. 1071’de Anadolu’nun kapısı olan Muş aynı zamanda bir sanayi hamlesinin sanayi şahlanmasının önemli bir merkezi haline geldi. Sultan Alparslan diyarı Muş’tan sayın bakanlarımızı ve oradaki hazirun tabii ki bu projelerin hayata geçmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızı Muşlu gençler adına en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum" dedi.

Muş olarak sporda 1 milyarlık spor yatırımı aldıklarını ifade eden Gündüzöz, şunları aktardı:

"Biz peyderpey aldığımız yatırımlarla 1 milyarlık spor yatırımı almışız. Bunun içinde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten burada geleceğin olimpiyat şampiyonaları yetişecek. Çok önemli spor alt yapıları Gençlik ve Spor Bakanlığı sayesinde giderildi” şeklinde konuştu.

Kurdelenin kesilmesiyle Bakan Varank ve Kasapoğlu, tekstil fabrikasının hayırlı olmasını diledi. Programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vali yardımcıları, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve kurum amirleri katıldı.