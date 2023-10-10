Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aranan 2 şüpheli şahsın üzerinde 40 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde 2 şüpheli şahıs üzerinde gerçekleştirilen aramada 40 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı” denildi.