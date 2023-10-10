Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aranan 2 şüpheli şahsın üzerinde 40 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Muş’ta otomobil takla attı: 2 ölü Muş’ta otomobil takla attı: 2 ölü

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde 2 şüpheli şahıs üzerinde gerçekleştirilen aramada 40 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı” denildi.