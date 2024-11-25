Muş’ta öğretmenlik mesleğinde 34 yılı geride bırakan 57 yaşındaki Fen Bilimleri Öğretmeni Burhan Barış için görev yaptığı okulda anlamlı bir Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi.

Vali Adil Yazar Ortaokulu öğrencileri ile mesai arkadaşları ve idareciler, Öğretmenler Günü nedeniyle Barış’a sürpriz yapmak istedi. Öğrenciler, okulda verdiği son dersin ardından Barış’ı koridor ve merdivenlerde güllerle karşıladı. Uzun yıllar boyunca öğrencilere fen bilimlerini sevdiren ve örnek bir öğretmenlik sergileyen Barış, hazırlanan sürpriz etkinlikte duygu dolu anlar yaşadı.

Uzun süre alkışlanan koca çınar, sürpriz için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti. Duygulanan Barış, hazırlanan pastayı kestikten sonra meslektaşları ile hatıra fotoğrafı çekti. Barış, meslek hayatı boyunca yetiştirdiği binlerce öğrenciye değinerek, öğretmenliğin hayatının en büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti. 34 yıldır öğretmenlik yapan Barış, kendisi için düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğinde duygularını paylaşarak, “Vali Adil Yazar Ortaokulu kuruluşu 1991. Ben 1993’ten beri burada görev yapmaktayım. Çok beğendiğim ve sevdiğim bir okul burası. Öğrencilere verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz. Bu önemli günde bana verdiğiniz bu fırsat beni çok mutlu etti. Zaten heyecanlandım. Öğretmenlere ve sizlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Duygu dolu anlar yaşayan Barış, öğretmenlik mesleğinin önemine ve öğretmenlerin ülkenin kalkınmasındaki rolüne de dikkat çekerek, "Öğretmen, bir ülkenin kalkınması için insana verilen emeğin karşılığını temsil eder ve ülkenin kalkınmasında en önemli rolü oynar benim gözümde. Tabii ki her öğretmenin emeğini hakkıyla verdiğine inanıyorum. Ülkemizin kalkınması için iyi öğretmenlerin emeğini sürdürmesi gerektiğine inanıyorum. Burada öğretmenin değer görmesi bence en önemli unsurdur. Tüm halkımızın öğretmene gereken değeri vermesini ümit ediyorum. Bu şekilde ülkemiz daha ileri seviyelere gelebilir. Bugün benim için çok sürpriz oldu. Bu sürprize katkısı bulunan herkese teşekkür ederim. 34 yıllık bir eğitimciyim ve ülkemizde en fazla çalışan öğretmenlerden biriyiz. Yetiştirdiğimiz öğrenciler ülkenin farklı bölgelerinde farklı mesleklerde ülkesine hizmet ediyor. Bundan gurur duyuyorum” dedi.

13 yıl beraber görev yaptığı meslektaşı hakkında konuşan Öğretmen Harun Uçar ise “13 senedir bu okulda çalışıyoruz. Bu okul, Muş’un en iyi okullarından bir tanesi. Burada güzel çalışmalar yapıldı ve iyi sonuçlar elde edildi. Birçok öğrencimizi güzel ve iyi okullara gönderebildik. Burhan hocamız, arkadaş grubu içerisinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadı. Bugüne kadar özveriyle çalıştı ve çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Bundan sonra da bu başarıların devam edeceğini düşünüyorum. Uzun yıllar bu okulda beraber görev yaptık. Binlerce öğrencimizi mezun ettik ve pek çok başarılı çalışma yaptık” ifadelerini kullandı.