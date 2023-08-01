MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde çıkan yangın, 300 dönümlük buğday ve arpa tarlasını kül etti.

Edinilen bilgilere göre Erentepe beldesinde buğday ve arpa ekinlerinin bullunduğu 300 dönümlük arazide yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede her tarafa dağıldı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirirken aynı zamanda kendi imkanlarıyla yangını söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, 300 dönümlük buğday ve arpa tarlası küle döndü.

Yangında 300 dönümlük ekili alanın zarar gördüğünü ifade eden belde sakinlerinden Ahmet Saçu, "Yangını fark eder etmez hemen itfaiye ve belde halkına haber verdik. Belde halkı olarak elimizden geleni yaptık. Buralar arpa ve buğday tarlalarıydı. Tam hasat zamanıydı ama kül oldu. Yetkililerden zarar gören vatandaşlarımıza destek çıkmalarını istiyoruz” dedi.