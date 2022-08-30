Programa; İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkan Vekili Aydın Özaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Vekili Süleyman Gökalp, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Tören, garnizon şehitliğinin ziyareti, dua ve şehitlerin kabrine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk heykeline çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Piyade Teğmen Mükremin Topal tarafından yapılan konuşmanın ardından Vali Vekili Hasan Taş, tebrikleri kabul etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.