Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi çerçevesinde Muş Alparslan Üniversitesinde (MAUN) açılan stantta 3 bin 500 öğrenciyi bilgilendirdi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) İslami İlimler Fakültesinde stant açan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere dolandırıcılık, terör, siber suçlar, sosyal medya kullanımı, bağımlılık ve KADES hakkında bilgilendirme yaptı.

Proje çerçevesinde ekipler, 3 bin 500 öğrenciye bilgilendirme yaparak çeşitli hediyeler ve broşür dağıttı.