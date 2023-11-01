MUŞ (İHA) – Muş’ta polis ekiplerince şüphe üzerine bir şahsın valizinde yapılan aramada 3 adet obje ele geçirildi.

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Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Alparslan Havalimanında X-Ray cihazından geçerken tarihi eser kaçakçılığı yapabileceği değerlendirilen şüpheli bir şahsın valizinde yapılan aramada 3 adet obje ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır” denildi.