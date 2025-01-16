Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan “3-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişimsel Değerlendirme ve Takip Tarama Programı” ile çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimleri kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Seda Nur Demir’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “3-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişimsel Değerlendirme ve Takip Tarama Programı” kapsamında, çocukların erken dönemdeki gelişimsel ihtiyaçları titizlikle ele alınıyor. Program, 3-6 yaş grubundaki çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi ve bu süreçte ihtiyaç duyulan destekleyici uygulamaları tespit etmeyi amaçlıyor. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda, çocukların gelişimsel yönlerine bireysel planlamalar yapılarak ailelere rehberlik sağlanıyor.

Proje kapsamında, kırsal kesimde ikamet eden ve hastaneye erişimde zorluk yaşayan çocuklar, aile sağlığı merkezlerinde uygulanan testlerle değerlendirilecek. Test sonuçları ailelerle paylaşılarak risk altında olduğu tespit edilen çocuklar için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Programın koordinatörü Seda Nur Demir, erken dönemde yapılan bu tür taramaların, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Demir, özellikle kırsal kesimde yaşayan ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çeken çocuklara yönelik programın başlatıldığını belirterek, “Kırsalda yaşayan ve sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk yaşayan çocuklara yönelik gelişim yaparak, bu test aracılığıyla çocuklar erken dönemde ortaya çıkabilecek olan gelişimsel gecikmeler, bununla birlikte nöro-gelişimsel bozuklukları tespit etmeyi hedeflemekteyiz. Bu oldukça kıymetli bir çalışma. Çünkü bizler biliyoruz ki sağlıklı olan her çocuğa gelişimsel bir dönem içerisinde, 0-6 yaş aralığında en az bir kere gelişim testi yapmayı öneriyoruz. Bu sayede çocuklarda oluşabilecek otizm başta olmak üzere birçok rahatsızlığı tespit edip, vakti geldiğinde çocukları özel eğitime yönlendirmekteyiz. Bu da çocukların kritik zaman dönemlerini kaçırmadan, gelişimlerini takip ederek devam etmelerini sağlayacaktır. Bununla birlikte projemizi kırsal kesimlerde yer alan aile sağlığı merkezlerinde gerçekleştireceğiz. Şu an Konukbekler beldesinde bulunuyoruz. Burada az önce bir çocuğa test yaptık. Test sonucunu da aileyle paylaştık. Test sonucu normaldi. Anormal çıkan çocuklar da oluyor. Anormal çıkan testler sonucunda açık bir gelişim gösteren çocuklar da oluyor” dedi.

Projeyi yeni başlattıklarını ifade eden Demir, “Projeyi aslında bugün itibariyle başlatmış bulunmaktayız. Benim uzun zamandır hayalim olan bir projeydi. Çünkü sahada çalışırken kırsal kesimden gelemeyen ailelerle ilgili çok ciddi problemler yaşıyorduk. Çocuk 5 yaşına geliyor ama konuşması gecikmiş bir değerlendirme yapılmamış. Bu durum aile tarafından da normal kabul edilebiliyor. Ama biz zaten bu dönemlerde tespit ettiğimiz zaman çocukların gelişim dönemini hemen yakalayarak müdahale etmiş oluyoruz. Bugün de yeni projemiz başladı ve projemizle ilgili aslında ilk adımı attık. Hedefimiz ilk etapta Muş’taki tüm köylere ulaşmak. Yaklaşık bin çocuk hedefliyoruz bu anlamda. Tabi ki bu çocukların ağırlıklı olarak testleri normal çıkacak, anormal çıkan çocuklar da olacak. Muş’la ilgili bir gelişim haritası bizlerin karşısına çıkaracaktır. Oldukça kıymetli bu anlamda. Bununla birlikte tabi bu çalışma yapıldıktan sonra diğer iller için de bir emsal teşkil etmesi, diğer şehirlerde de uygulanması ve Sağlık Bakanlığı’nın uygulamış olduğu bir ulusal tarama programı haline gelmesi bizim projemizin nihayet hedefini oluşturmaktır. Çocukların gelişimiyle ilgili bir farkındalık kazanmalarını da sağlayacaktır. Normal olan çocuklar için bilgilendirme yapıyoruz, testimiz sona eriyor. Testten anormal olan çocuklarda ise burada çocuğun özellikle hangi alanda gelişimsel yetersizliği olduğunu test sonucunda rapor ile yazacağız. Burada çocuk dil gelişimde mi problem yaşıyor, yoksa bilimsel gelişimde mi, ince motor mu yoksa kaba motor becerisinde mi problem var? Bunları yazdığımız ayrıntılı rapor ile aileye bilgi vereceğiz. Burada çocuğun çocuk psikiyatrisine yönlendirmesiyle birlikte tanı alması gereken süreçler olacak. Tanı aldıktan sonra da özel eğitimi başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Oğlunu gelişim testine sokan baba Recai Arğun ise uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "İl Sağlık Müdürlüğünden sağlıkçı arkadaşlar geldiler. Bizler de çocuklarımızı getirdik burada çeşitli aktiviteler yaptılar. Çocuklarımız için iyi bir değerlendirme oldu. Çocukların değerlendirmesini bize söylediler. Yapılan test sonuçlarına göre çocukların dikkat ve eğitimini değerlendirdiler. Yapılan test sonucunda eğitimleri iyi geçmiş. Emekleri için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.