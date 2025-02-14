Muş’ta etkisini artıran yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

İki gündür kent genelinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğünü belirterek, kapalı olan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yentür, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.