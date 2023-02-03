Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarından 223’ü yeniden ulaşıma açıldı.

Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarından 223’ü yeniden ulaşıma açıldı.

Muş’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sahada kar çalışması yürüten İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde etkili olan kar yağışının ardından köy yollarından 223’ünün ulaşıma açıldığını söyledi. Kapalı olan 136 köy yolu için de çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Yentür, vatandaşların mağduriyetlerini en kısa zamanda gidereceklerini kaydetti.