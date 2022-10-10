Muş İl Özel İdaresi tarafından 2022 yatırım programına alınan 210 köy yolu ve köy içi, kilitli parke taşı çalışmalarıyla tozlu yollardan arındırılıyor.

Muş İl Özel İdaresi tarafından 2022 yatırım programına alınan 210 köy yolu ve köy içi, kilitli parke taşı çalışmalarıyla tozlu yollardan arındırılıyor.

İl Özel İdaresince yatırım programına alınan 210 köy yolunda 263 bin metrekare kilitli parke taşı çalışması yapılıyor. Köy yollarında yapılacak bakım, onarım, kilitli parke taşı ve sıcak asfalt için 64 milyon lira bütçe ayrıldı. Yol yapım çalışmaları devam eden Muratgören, Boyuncuk, Aşağısızma, Yukarısızma ve Çiçekli grup köy yolundaki kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Mühendislerle birlikte zemin kontrolü yapan Yentür, çalışanlara işlerinde kolaylık diledi. Kent genelinde İl Özel İdaresine ait yol yapım ve bakım çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Yentür, “Bu yıl il içerisindeki 368 köyümüzün 210 köyünde, köy içi ve köy yolu yapımında kilitli parke taşını döşemekte ekipmanlarımız, araçlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettirmektedirler. Şu anda bulunduğumuz bölge Muratgören, Boyuncuk, Aşağısızma, Yukarısızma ve Çiçekli grup köy yolu. Bu yolumuzun 4 kilometrelik kısmı daha önceden statik kaplamaydı. Defaatle yapmamıza rağmen yolda segregasyonlar olup vatandaşın seyrüseferini zorlaştırıyordu. Bu yolun daha iyi hale gelmesi için özellikle alt kısmına temel malzeme dökerek 28 bin metrekare kilitli parke taşıyla bu yolu kaplamayı düşünüyoruz. Buradan geçecek olan vatandaşlarımız rahat bir şekilde seyahat etme imkanı bulmuş olacak. Burada bütçeyi bize planlayan devlet büyüklerimize, meclisimize, emek veren çalışma arkadaşlarımıza, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekibi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.