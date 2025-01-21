Muş’ta, 2025 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı tüm kurumların katılımı ile yapıldı.

Muş İl Koordinasyon Kurulu’nun 2025 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının ildeki projeleri hakkında bilgi almak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu’nun 2025 Yılı 1. Dönem Toplantısı, Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe kaymakamları, bölge müdürleri, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Toplantıda ana gündem maddesinin kentte gerçekleştirilen yatırımlar olduğunu ifade eden Vali Çakır, "İlimizin genel durumu, devam eden ve planlanan projelerimizin değerlendirilmesi, karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm yollarının görüşülmesi amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyor, toplantımızın ilimiz adına hayırlı neticeler getirmesini temenni ediyorum. İlimizde yürütülen kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kamu yararını esas alan bir anlayışla sürdürülebilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği ve koordinasyonu hayati bir önem taşımaktadır. Bu anlamda, İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları, kurumlarımız arasındaki eşgüdümün sağlanması ve ortak hedefler doğrultusunda uyum içinde hareket edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Son dönemde, ilimiz genelinde gerçekleştirilen yatırımlar, önemli mesafeler kat etmemizi sağlamıştır. Ancak bu projelerin sürdürülebilirliği ve verimliliği, yalnızca kurumların bireysel çabalarıyla değil, aynı zamanda tüm paydaş kurumların ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesiyle mümkündür" dedi.

"Bugünkü toplantımızda, ilimizin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin değerlendirilmesinin yanı sıra karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulunulacaktır" diyen Vali Çakır, "İlimizin mevcut potansiyelini daha etkin bir şekilde değerlendirmek için gerekli tüm tedbirleri alacak, kurumlarımızın uyum içinde hareket etmesini sağlayacağız. Bu doğrultuda ilimizdeki projelerle ilgili olarak; 2025 1. dönem için toplam 411 proje planlanmıştır. Bu projelerimizden; tamamlanan proje sayısı 336, devam eden proje sayısı 52, ihale aşamasındaki proje sayısı 5 ve başlanmayan proje sayısı 9 adettir. Yatırım Programında yer alan projelerin toplam bedeli 21 milyar 944 milyon 733 Bin 398 TL, yıllara sari olan projelerin önceki yıllar harcaması 3 milyar 463 milyon 22 bin 29 TL, yatırım projelerinin 2024 yılı ödeneği ise 3 milyar 825 milyon 922 bin 942 TL’dir. Genel toplamda yatırımlarımız için 2024 yılında 3 milyar 825 milyon 992 bin 942 TL harcama yapılarak, %32,76 oranında nakdi gerçekleşme ve %88,28 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Değerli katılımcılar, görev ve sorumluluklarımız, vatandaşlarımızın huzur ve refahını sağlama gayesine yöneliktir. Bu doğrultuda, kamu kaynaklarının en etkili şekilde kullanılması, hizmet sunumunda aksaklıkların önlenmesi ve çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket edilmesi temel önceliklerimizdendir. Toplantımızın sonunda alınacak kararların, ilimizin kalkınma sürecine katkı sağlayacağına olan inancım tamdır. Kurumlarımız arasındaki koordinasyon ve iş birliği ne kadar güçlü olursa, elde edeceğimiz sonuçlar da o kadar etkili ve kalıcı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, İl Koordinasyon Kurulu Toplantımızın verimli geçmesini ve alınacak kararların ilimizin kalkınmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Toplantımıza katılımınız ve değerli katkılarınız için her birinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.