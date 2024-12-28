Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 341 köy yolunun 178’i açılırken, kapalı kalan 163 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Muş’ta kar yağışı nedeniyle 341 köy yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle başlatılan çalışmalar çerçevesinde dünden bugüne 178 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, Muş genelinde kar yağışının etkisini sürdüğünü söyledi. Yüksek kesimdeki köylerde kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapalı kalan 168 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Yentür, ekiplerin en kısa zamanda yolları ulaşıma açacağını kaydetti.