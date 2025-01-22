Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Dağıtım Töreni’nde 164 gönüllü sertifikalarını aldı.

Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen ve üç hafta süren eğitimleri başarıyla tamamlayan gönüllüler, Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen törende sertifikalarına kavuştu. Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, gönüllülerin afetlere hazırlık konusundaki katkılarının önemine değindi. Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Vali Çakır, yaptığı konuşmada, Bolu’da yaşanan yangından dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyledi. Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Çakır, "6 Şubat depremini yaşadık. Afet öncesi dirençli toplum, dirençli bina ve bilinçli toplumu, defaatle detaylı bir şekilde sizlerle konuştuk. Başkanlık, 164 arkadaşımız için sertifika göndermiş. Gönüllü sayımız 5 bin 544, bu yetmez. Muş olarak hedefimiz özellikle sivildeki arkadaşlarımızın desteğiyle önümüzdeki yıl 7 bin 500, 3 yılda da hedefimiz 10 bin kişiye ulaşmak. Çünkü Türkiye’nin en genç nüfuslarında birine sahibiz. Biz de AFAD olarak sürekli her fırsatta, her ortamda gönül arkadaşlarla bir araya gelmeye gayret ediyorum" dedi.

Muş’ta afet yönetim sistemine geçildiğini belirten Muş Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Daştemir, "Afet öncesi hazırlık, planlama ve risk azaltma çalışmaları, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, erken uyarı ve kesintisiz haberleşme projeleriyle afetin zararlarını en aza indirmeye çalışan bir afet yönetim sistemi oluşturulmuştur. 5 bin 544 temel AFAD gönüllüsüne ulaştık. Bütün belgelerini AFAD Başkanlığımıza gönderdik. AFAD Başkanlığımız şu anda 164 destek AFAD gönüllüsünün kimlik ve sertifikalarını basarak bizlere gönderdi. Biz AFAD olarak gönüllerimizin her zaman yanınızdayız. Şunu da biliyoruz ve tecrübe ettik ki, gönüllerimiz de bizim her zaman yanımızda. Çünkü bunu 6 Şubat depreminde gördük. Gönüllerimiz bizimle beraber canlı başta çalışarak üstüne düşen bütün görevleri yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

Gönüllülerden Handanur Karakaya da 1 Ocak 2020 tarihinde AFAD ile tanışıp gönüllü olduğunu ifade ederek, "Afetlerin müdahale konusunda hiçbir bilgim yok iken Muş AFAD’tan aldığım eğitimlerle kendimi geliştirdim ve eğitimlere katılmaya devam ediyorum" diyen Karakaya, "Elbistan merkezli depremler milletçe yaşadığımız en zorlu sınavlardan biri oldu. Bu büyük felakette hem AFAD çalışanları hem de gönüllülerimiz gece gündüz demeden fedakârca görev aldılar. Gönüllü bireylerin varlığı bu ülkenin geleceğine dair inancımızı daha da güçlendiriyor. Bu vesileyle bizlere her daim destek olan Sayın Valimize, İl Müdürlerimize ve bugün burada bulunan tüm gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Çakır, gönüllülere sertifikalarını dağıtarak başarılar diledi. Törene, Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, kurum amirleri ve gönüllüler katıldı.