Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Belediye Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Muş Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Vali İlker Gündüzöz ve beraberindeki heyetin fotoğraf sergisini gezmesi ve mehteran takımın gösterileri ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın mesajı okundu. Düzenlenen programda konuşan Vali Gündüzöz, Türk ordusunun içerisine sızmış ihanet şebekesinin dışardaki çeşitli odaklardan destek aldığını belirterek, “15 Temmuz 2016 tarihinde tarihimizin en sıkıntı olaylarından biri yaşandı. Bir ihanet şebekesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurumlarına sızmış, Türk ordusunun içerisine sızmış bir ihanet şebekesi dışardaki çeşitli odaklardan aldıkları desteklerle birlikte bu memlekette meşru hükümeti ve bu devleti yıkmak için faaliyete geçti. Ama hesap edemedikleri bir şey vardı, İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü’ne koşan İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımız, Ankara’da Kızılay Meydanı’ndaydı. Genelkurmay ve İçişleri Bakanlığı önünde helikopterler üzerine yağmur gibi mermi yağdırırken koşan vatandaşlarımız Türkiye’nin her yerinde ve özelde Muş’ta meydanlara koşan belediyenin önüne gelen vatandaşlarımız onların hesaplarında yoktu. Millet nedir millet budur. Aynı anda aynı refleksi tüm Türkiye coğrafyasında gösterme kabiliyeti bizim millet yapıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Anadolu’nun her şehri ve Sultan Alparslan diyarı, Anadolu’nun kapısı Muş her yerde bu aziz millet bu bayrağı indirmemek ezanı susturmamak vatanı böldürmemek için sokaklara çıktı” dedi.

“Biz çok önemliyiz, bu millet çok önemli”

Vali Gündüzöz, milyonların sokağa şehit olmak için çıktığını ifade ederek, “Bu memleket herkesin hedefinde. Eğer bir muz cumhuriyeti olsaydı, belki böyle çok derin hesaplarla karşımıza gelmezlerdi. Biz çok önemliyiz, bu millet çok önemli. Bu devlet çok önemli. Eğer Türkiye düşerse tüm İslam âlemi düşer. Tüm mazlumların umudu biter. Onun için kale gibi ayakta durmak zorundayız. Çünkü milletini sevmek bedel ödemekse bedel şehitlerin kanlarıyla ödenmekte. Her memlekette böyle bedel ödenmez. Oturduğun yerden bedel ödenmez. 15 Temmuz’da 251 şehit verdik. 2 binin üzerinde gazi oldu ama milyonlar sokaklara şehit olmak için çıktı. Muş’ta da bariz bir kalkışma olsaydı Muş’ta da aziz kardeşlerimiz şehit olmak için çıktı. Bu bir millet sevgidir ve bedel ödemektir. Bu bedelle bu memleket ayaktadır. Bu memleket asla bölünmeyecektir” şeklinde konuştu.

“Sevgili gençler ve çocuklar 15 Temmuz etkinliklerini mazinizi biliniz diye yapıyoruz”

Konuşmasının sonunda gençler ve çocuklara seslenen Vali Gündüzöz, 15 Temmuz etkinliklerini maziyi bilmeleri için kutladıklarını vurgulayarak, “Her zaman içimizden hainler çıkabilir, yüce dağların başından hiç pus eksik olmaz. Onun için hepimiz uyanık olacağız. Mazisini bilmeyen atisine gidemez. Sevgili gençler ve çocuklar 15 Temmuz etkinliklerini mazinizi biliniz diye yapıyoruz. Geçmişini bilmeyen geleceğe koşamaz. Sizler bizim ümidimizsiniz. Ordunun içinden ve devlet kurumların içinden hainleri temizleyerek daha güçlü hale gelmiştir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sultan Alparslan diyarından Sultan Alparslan torunlarına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah bir daha 15 Temmuz gibi gecelerle bu imtihanı bize yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ihanet gecesinde vatandaşların Muş’ta meydanları doldurduğunu ifade ederek, “Meydanları ihanet şebekelerine karşı koyarak meydanları hınca hınç dolduran hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar; 15 Temmuz gecemizin kahramanlıklarla dolu destanları yâd ediyor ve bu anlamda fedai can eyleyen bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum. Gazilerimizin önünde bir kez daha saygı ile eğiliyor ve kendilerine sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. 7 yıl önce bu gece karanlık bir şebekenin din kisvesi adı altında bu ülkenin yüz yıllık bir geçmişini yüz yıllarca geriye götürmek ve ihanet şebekelerine adeta bu insanlarımızın özgürlüğüne, şerefine, onuruna ve bağımsızlığına halel getirmek için o gece bir kalkışma yapıldı. O gece bu şehirde bir kalkışma olmadı ancak vatandaşların İstanbul’daymış gibi Ankara’daymış gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabet etmek suretiyle meydanları doldurdu. Ben bir kere daha şahsım adına şehrim adına ve mensubu olduğumuz bu necip millete şükran ve minnetlerimi arz ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin şiir okuması, ilahi grubu, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dualar edildi.

Camilerde selaların okunmasıyla son bulan programa, Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Yüksek, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Ali Bayar, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri, askeri erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.