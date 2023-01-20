Muş’ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan 114 bin 209 öğrenci ile 6 bin 403 öğretmen yarıyıl tatiline çıktı.

Muş’ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan 114 bin 209 öğrenci ile 6 bin 403 öğretmen yarıyıl tatiline çıktı.

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yavuz Selim İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Vali İlker Gündüzöz ve beraberindekiler, öğrencilere tek tek karnelerini teslim ederek, başarı dileklerinde bulundu. 100 binden fazla öğrencinin olduğunu belirten Vali İlker Gündüzöz, Muş olarak genç bir nüfusa sahip olduklarını belirterek, “Bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu karne töreninde bulunduk. Arkadaşlarımızla ve sevgili öğrencilerimizle bir araya gelerek, çok önemli bir günü yaşıyoruz. Bu ilkokulumuzda okumaya yeni geçmiş pırıl pırıl kız ve erkek çocuklarımızla bir arada bulunduk. Hepsi birbirinden güzel, bizim geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız. Onların gözündeki ışık Türkiye’nin geleceğinin garanti altında olduğunu gösteriyor. Tabi eğitim öğretim yılının birinci dönemi dolu dolu geçti. Bizim 100 binden fazla öğrencimiz var. Muş olarak oldukça genç bir nüfusa sahibiz. Eğitim alanında da gittikçe üst sıralara tırmanıyoruz. Burada emeği olan tüm eğitim camiasının kıymetli neferlerine, başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere öğretmenlerimize, eğitim camiasının içerisinde yönetici ve yardımcı personel olarak çalışanlara teşekkür ediyorum. Anne babaları da tebrik ediyoruz. Şimdi bir dönem boyunca çocuklarımız yoruldu. Dinlenme zamanı geldi. Tatilde kitap okusunlar. Milli Eğitim Bakanımız çok güzel hediye kitaplar göndermiş. Kitaplarını okusunlar ve bol bol oynasınlar” dedi.