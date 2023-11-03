TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda sergilediği performansla adından söz ettiren Muşspor, gözünü şampiyonluğa dikti. Antrenman öncesi açıklama yapan Muşspor Teknik Direktörü Ulaş Ulusan, "Tribünlerimiz ne zaman dolu olursa o zaman bir şeyler başaracağımıza inanıyorum. İnşallah bu hafta taraftar desteğini net şekilde arkamıza almak istiyoruz" dedi.

TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda aldığı sonuçlarla yoluna emin adımlarla ilerleyen Muşspor, bu hafta sonu oynayacağı 23 Elazığ FK maçı hazırlıklarına başladı. Muş Şehir Stadyumu’nda antrenmanlara başlayan Muşspor’da, teknik heyet ve futbolcuların moralinin iyi olduğu gözlendi. Ligin 4. haftasında İsmail Cem Cambaz’ın ayrılmasıyla takımın başına geçen Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde 2 kupa ve 4 lig maçına çıkan Muşspor, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ulaş Ulusan, Muşspor’un başına geçerken takımın kadrosunun kalitesinin ve Başkan Nevzat Kaya’nın hedeflerini bilerek geldiğini söyledi. Yaptığı tercihte yanılmadığını ifade eden Ulusan, “Şu ana kadar güzel gidiyor. Biz yakaladığımız galibiyet serisine devam etmek istiyoruz. Hafta sonu da grubumuzda önemli bir takım olan 23 Elazığ FK ile karşılaşacağız. Kesinlikle galip gelmemiz gereken bir maç. Bütün çalışmalarımızı bunu üzerine yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı takıma destek için maça bekliyoruz. Maçlarda sadece bir tribünün dolduğunu görüyoruz. Diğer tribünümüzde de çok az sayıda taraftarımız oluyor. Biz her iki tribününün de dolmasını istiyoruz. Tribünlerimiz ne zaman dolu olursa o zaman bir şeyler başaracağımıza inanıyorum. İnşallah bu hafta taraftar desteğini net şekilde arkamıza almak istiyoruz” dedi.

Takımda tüm oyuncularından memnun olduğunu dile getiren Ulusan, Elazığ maçında herhangi bir sakat veya cezalı oyuncu olmadığını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası’na da değinen Ulusan, kuraların salı günü çekileceğini ve kim çıkarsa çıksın galibiyet parolasıyla sahaya çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Efe Karaoğlu: "Burada şampiyonluğu hak eden bir takım var"

Takım kaptanlarından Efe Karaoğlu ise sezon başında şampiyonluğa oynayacak bir takım kurulduğunu belirterek, “Bunun da meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Her geçen hafta iyi futbol oynayıp iyi skor alan bir takım olduk. Son oynadığımız Nevşehir ve Afyonspor maçlarında da bunun gösterdiğimizi düşünüyorum. Bizim hedefimiz, Muşspor’u bir üst lige çıkartmak. Hepimiz bu iş için buradayız. Bu misyonu hepimiz üzerimize yükledik. Bunu da başarmak için her hafta üzerine ekleyerek hem çalışıyoruz hem de skor alıyoruz. İnşallah bu hafta da Elazığ maçında iyi bir futbol ve iyi bir skorla 3 puanı alacağız inşallah. Bu hafta da tüm Muş halkını, tüm Muşspor sevdalılarını stada bekliyoruz. Burada şampiyonluğu hak eden bir takım var ve bu takıma tüm taraftarlarımızın destek vermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Takım kaptanlarından Ömer Çetinbaş da, yeni teknik direktörle birlikte iyi bir hava yakaladıklarını ifade ederek, “Takımda her geçen gün farklı bir hava oluyor. Takım içerisinde güzel bir enerji var ve biz de bu enerjiyi yukarı çekmek için sahada daha çok mücadele ediyoruz. Bu hafta da oynayacağımız Elazığ maçını kazanıp taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Bu yolda da bütün taraftarımızı bu hafta maça davet ediyoruz. İnşallah hayalimiz olan 2. Lig yoluna adım adım ilerliyoruz” dedi.