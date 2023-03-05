1984 Muşspor Başkanı Nevzat Kaya, Türk futbolunun mücadele ve revize etmesi gereken birçok sorunu bulunurken, Süper Lig ekiplerinin TFF 3. Lig’e kurmak istedikleri Rezerv Lig kararı ve sürecini hayretle karşıladıklarını ifade etti.

1984 Muşspor Başkanı Nevzat Kaya, Türk futbolunun mücadele ve revize etmesi gereken birçok sorunu bulunurken, Süper Lig ekiplerinin TFF 3. Lig’e kurmak istedikleri Rezerv Lig kararı ve sürecini hayretle karşıladıklarını ifade etti.

Rezerv Lig kararıyla ilgili yazılı açıklamada bulunan 1984 Muşspor Başkan Nevzat Kaya, Süper Lig takımları tarafından TFF 3. Lig’e kurulmak istenen Rezerv Lig uygulamasının hem rekabet kurallarına aykırı olduğunu hem de hukuksuz olduğunu belirtti. Getirilmek istenen yeni sistemin incelendiğinde oluşan adaletsizliğin görmezken gelinemeyeceğini kaydeden Başkan Kaya, "3. Lig’de mevcut bir sistemde 3 grup varken bu uygulama ile sayı 4’e yükselecek. Tüm 2. Lig ve 3. Lig takımlarının önü kesilecek. Bir üst lige çıkmayacak olan rezerv takımlar, şampiyonluk için yarışan takımlar için haksızlığa yol açacaktır. Gerek sportif gerekse ekonomik olarak olumsuz etkiler oluşacaktır. Yeniden hatırlatmak isteriz ki bir üst lige yükselmenin prosedürü bellidir ve gündemde yer alan karar asla tasvip edilemez" dedi.

Rezerv Lig kararının Türk futbolu için bir katkı sağlamayacağını vurgulayan Nevzat Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Muşspor camiası olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve kararın gözden geçirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirmek için gerekli görüşmeleri yapacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."