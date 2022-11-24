Mekke’de yüzlerce Müslüman, umre ibadetini yerine getirirken şiddetli yağışa aldırış etmeden Kabe’yi dualar eşliğinde tavaf etti.

Mekke’de yüzlerce Müslüman, umre ibadetini yerine getirirken şiddetli yağışa aldırış etmeden Kabe’yi dualar eşliğinde tavaf etti.

Suudi Arabistan’ın batısında şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirirken, Mekke’de de olumsuz hava koşulları etkili oldu. Kabe’de bir araya gelen yüzlerce Müslüman ise, sağanak yağışa aldırmadan umre ibadetlerini gerçekleştirdi. Çok sayıda kişinin Kabe’yi tavaf ettiği o anlarda birçok mümin de şiddetli yağış altında namaz kıldı.

Sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetmişti

Cidde kentinde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı’nda bazı uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınırken, güvenlik gerekçesiyle Kral Abdülaziz Üniversitesi de dahil olmak üzere eğitim ve öğretime ara verilmişti. Yetkililer, şu ana kadar sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, halka gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunmuştu. Onlarca araç, ev ve iş yerinin sular altında kaldığı Cidde’de bazı araçlar sel sularında sürüklenmişti. Sivil savunma ekipleri, araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarmıştı.