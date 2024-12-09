Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu işbirliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde gerçekleşen Avrupa Kros Şampiyonasına Muşlu sporcular damga vurdu.

Antalya’da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası Final Yarışması’nda, Muşu temsil eden sporcular büyük bir başarıya imza attı. Farklı kategorilerde mücadele eden sporcular, üstün performanslarıyla yarışmaya damga vurdu. U18 Kadınlar kategorisinde milli sporcu Elif Akçiçek, harika bir yarış çıkararak altın madalya kazandı. U14 Kızlar kategorisinde genç yetenek Serap Çeliker ise üstün bir performans sergileyerek birincilik elde etti. U14 Erkekler kategorisinde Muhammed Yıldırım, kıyasıya geçen mücadelede üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca U14 kategorisinde erkek karma yarışan takım, Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, “Bu büyük başarıda emeği geçen sporcularımızı, antrenörlerimizi ve onları destekleyen herkesi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Muş’un gururu olan sporcularımız, gelecekte de bizi temsil etmeye devam edecek” dedi.