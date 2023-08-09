Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren karate sporcuları, katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Nevşehir’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2023 Osman Bayraktar Sezonu Karate (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası’nda Muş’u temsil eden Belinay Köse bronz madalya alarak Türkiye 3’üncüsü oldu. Verilen emeklerinin karşılığını madalyalarla aldıklarını ifade eden Muş Karate İl Temsilcisi Yakup Ferhatoğlu, sporcularının katıldıkları turnuva ve şampiyonalardan elde etikleri madalyaların kendilerini motive ettiğini belirterek, “Vermiş olduğumuz emeğin karşılığı olarak sporcularımızın katıldıkları turnuva ve şampiyonalardan elde etmiş oldukları madalyalar bizleri daha fazla motive ediyor. Daha önce Türkiye şampiyonu çıkardık. Onun dışında yine katıldığımız tüm turnuva ve şampiyonalarda sporcularımız çok sayıda madalya alarak bizleri ve Muş’u gururlandırıyorlar” dedi.