Ensar Vakfı Genel Merkezi tarafından düzenlenen ve Hazreti Peygamber’in güzel ahlakı ile İslam inanç esaslarını konu alan “Sana Emanet” başlıklı çevrimiçi bilgi yarışmasında dereceye giren Muşlu öğrenciler ödüllerini aldı.

Ensar Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yılda internet üzerinden Hazreti Peygamber’in güzel ahlakı ve İslam inanç esaslarını konu alan "Sana Emanet" başlığı altında çevrimiçi bilgi yarışması düzenledi. Türkiye geneli düzenlenen ve yaklaşık 62 bin öğrencinin katıldığı yarışmada, Muş’tan da bin 653 öğrenci ter döktü. 62 bin öğrenci arasında başarı kaydederek dereceye giren Muşlu 7 öğrenci için Ensar Vakfı Muş Şubesi’nde ödül takdim programı düzenlendi. Programda başarılı öğrencilerle bir araya gelen Vakfın Muş Şube Başkanı Şeyhmus Yentür, öğrencileri tebrik etti. Muş’ta sınava katılan bin 653 öğrenciden 7 öğrencinin dereceye girdiğini ifade eden Yentür, "Genel merkezimizin Türkiye geneli düzenlemiş olduğu ‘Sana Emanetim’ yarışmasına yaklaşık 62 bin öğrenci katılım sağladı. Muş’ta ise bin 653 öğrencimiz bu sınavda yarışmıştı ve 7 öğrencimiz Türkiye genelinde dereceye girdi. Bugün bu kardeşlerimizle bir araya gelerek, ödüllerini kendilerine takdim ettik. Bu yarışmada ter döken öğrencilerimizden rabbim binlerce kez razı olsun. Bu çocuklarımızın ter döken ellerinden öpüyorum. Efendimizin böyle konu edildiği yarışmada yarışmanın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Emek veren velilerimize ve teşvik eden öğretmenlerimize, yöneticilerimize, eğitim camiasına şükranlarımı arz ediyorum” dedi.