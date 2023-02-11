Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nde görev yapan usta öğretici kadınlar, binlerce poğaça pişirerek deprem bölgesine gönderdi.

Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nde görev yapan usta öğretici kadınlar, binlerce poğaça pişirerek deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem tüm Türkiye’yi bir kez daha birbirine kenetlerken yurdun dört bir yanından deprem bölgesine yardım eli uzatıldı. Muş’ta bir araya gelen kadınlar depremzedeler için binlerce boğaca yaptı. Yaraları sarmak için elinden gelenin en iyisini yapmak için ilk günden itibaren çalışmalarını sürdüren Muşlu kadınlar, gönderdikleri acil ihtiyaç malzemelerinin ardından poğaça da üreterek deprem bölgesine ulaştırdı.

Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Tahsin Oran, burada yaptığı açıklamada Deprem bölgesine ilk etapta 10 bin paket poğaça gönderdiklerini belirterek, “Ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Depremin hemen akabinde müdürlük olarak acil ihtiyaç listesinde olan gıda gibi yardımları valiliğimizin koordinasyonu ile depremin yaşandığı bölgelere hızlı bir şekilde gönderdik. Acil ihtiyaçlardan sonra müdürlüğümüz bünyesinde bulunan usta öğretici kadınlar, hem depremden etkilen vatandaşlarımız için, hem de orada arama kurtarma çalışması yapan ekipler için poğaça ve çörek gönderdik. Valiliğimiz koordinasyonu ile ilk etapta 10 bin paket gönderdik. İlerleyen günlerde bu sayıyı artıracağız” dedi.

Usta öğretici Dürdane Bulakçıbaşı ise, yaptıkları poğaçaların yaklaşık 10 gün tazeliğini koruyacağını vurgulayarak, ”Usta öğreticileri olarak toplandık. Depremzedeler için poğaça ve çörek hazırladık. Yaklaşık 10 bin paket hazırlayarak depremzedelere gönderdik. Yaptığımız poğaçalarda özel malzeme kullandığımız için yaklaşık 10 tazeliğini korur. İnşallah paketlerimiz depremzedelere ulaşır” ifadelerini kullandı.