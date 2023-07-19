Zonguldak’ın Kilimli İlçesine bağlı Muslu Beldesinde doğalgaz çalışmaları yatay sondaj imalatı tüm hızıyla devam ediyor.

Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, vatandaşlara evlerinin önüne doğalgaz kutusu gelmeden tesisat yaptırmamaları uyarısında bulundu.

Başkan Adıyaman şunları söyledi, “Doğalgaz çalışmaları yatay sondaj imalatı ile devam etmektedir. Evinizin önüne doğalgaz kutusu bağlanmadan herhangi bir tesisat yaptırmayın projedeki aksamalar nedeni ile aboneliklerde ve bağlantılarda olumsuzluklar olabilir” dedi.