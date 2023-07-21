Muş’ta sıcaklardan bunalan çocuklar suda halay çekerek serinledi.

Son zamanlarda artan hava sıcaklarına kendi yöntemleri ile çözüm bulan çocuklar, gölette serinliyor. Çocukların yükseklerden suya atlayışları ise ünlü yüzücüleri aratmıyor. Sıcak havadan bunalan çocuklar, Çar Çayı yatağındaki kar suyuna girerek serinlemeye çalışıyor. Sıcak havanın etkisini arttırmasıyla dere ve çaylarda serinlemeye çalışan çocuklar, taşlarla ve naylon brandaların yardımı ile oluşturdukları göletlerde eğlencenin tadını çıkarıyor.

Merkeze bağlı Kale Mahallesi yakınından geçen Çar Çayı’nda serinlemeye çalışan çocuklar, okulların tatil olmasıyla günün bir bölümünü burada geçiriyor. Hava sıcaklığının arttığı Muş’ta kendi yöntemleri ile yaptıkları göletlerde yüzen çocuklardan Yusuf Özcan, “Mevsimin bu zamanlarında hava çok sıcak oluyor. Arkadaşlarımla beraber bir göl oluşturduk. Kar suyu olduğu için serin ve güzeldir. Havanın sıcak olduğu günlerde canımız sıkıldıkça buraya yüzmeye geliyoruz. 2 saat hem yüzüyoruz hem de güneşleniyoruz” dedi.

Sıcaklardan bunalarak çaya yüzmeye gelen Bekir Demirel ise gelecekte iyi bir yüzücü olmak istediğini ifade ederek, “Her gün mahalleden toplanıp arkadaşlarımız ile birlikte buraya yüzmeye geliyoruz. Yüksekten balıklama atlayarak yüzmenin keyfini çıkarıyoruz. Bizde korku yok. Biz yüksekten atlamaktan korkmuyoruz. İlerde iyi bir yüzücü olmak için bende burada kendimi geliştiriyorum. Yüksekten atlayarak kendimi geliştiriyorum” şeklinde konuştu.

Suda yüzen çocuklar zaman zaman halay da çekerek serinlemenin keyfini çıkarıyor.