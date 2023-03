Dağa kaçırılan çocukları için HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneler yağmurlu havaya rağmen ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdürdü.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

Anne Ayten Koçhan, “Ben oğlum Ersin’e sesleniyorum, dön. Bak 2 yıldır biz buradayız. Bir tane sizden dağda kalana kadar biz eylemimize devam edeceğiz. Daha yeter, biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Dönün, yolunuz yol değil. Sizi kandırıyorlar. 7 yıldır onlara hizmet ediyorsun, artık yanımıza dön. Gel devletimize teslim ol. Ben HDP’den PKK’dan çocuğumu istiyorum. HDP yılanın başıdır, ne yaptıysa o yaptı. niye onların çocukları okul okuyor, niye bizimkiler dağın başındadır. Kış demeden soğuk demeden bizler buradayız. Tek bir çocuk dağda kalana kadar biz burada eylemimize devam edeceğiz. Dönün yavrum gelin teslim olun” dedi.

“Sizin yeriniz anne, baba, akraba ve topraklarınızdadır” diyen anne Naciye Sönmezyıldız ise Oğlum Osman 7 yıldır ateş evime koydu. Oğlum Osman benim sesimi nerede duyuyorsan gel. Oğlum orada onlara niye hizmet ediyorsunuz. Türkiye’de yeriniz yok mu ki siz onların yanında duruyorsunuz. Gelin teslim olun. Sizin yeriniz orası değil, sizin yeriniz anne, baba, akraba ve topraklarınızdadır. Sizi kandırıyorlar. Ben çocuğumu HDP’den istiyorum. Getirsinler çocuğumu bana versinler. Ben çocuğumu istiyorum. Ben çocuğum için buradayım. Herkesin çocuğu yanında içi rahat bir şekilde yaşıyor. Bizlerde çocuklarımızı istiyoruz. Bu HDP’den olmasa gençler dağa götürülmezdi” ifadelerini kullandı.

Baba Şemsettin Özcan, “Ben 2 yıldır burada evlat nöbeti tutuyorum. Yaklaşık 1 buçuk yıl Diyarbakır’da yaptım. HDP’nin önüne geliyorum, çocuğumu HDP’den istiyorum. HDP her ne kadar dese de Kürt’leri savunuyoruz diye, bu Kürt’lerin davası değildir. Bunları davası Ermeni davasıdır. Eğer Kürt davası olsaydı, gelip burada bizim derdimizi sorardı. Bizim derdimiz çocuğumuzu istiyoruz. Çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. HDP olmasaydı kimse çocuklarımızı götürmezdi. HDP çocuklarımızı bize vermeyene kadar biz burayı terk etmiyoruz. Biz onlardan para pul istemiyoruz. Sadece çocuğumu istiyorum. 6 yıldır çocuğumdan hiçbir haber alamadım. Sağ mı ölü mü bilmiyorum. Bu HDP siyasete niye giriyor. HDP her yeri bozuyor. HDP’nin kapatılması her şey için güzel olacak” dedi.