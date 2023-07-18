Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), elektrik kaynaklı su kesintileri dolayısıyla açıklamada bulundu.

MUSKİ’den yapılan açıklamada, “Son dönemde normalin çok üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle klima, soğutucu vb. elektrikli aletlerin kullanımında artış yaşanmış bu nedenle yüksek elektrik tüketimi oluşmuştur. Buna bağlı olarak kentimizin farklı noktalarında elektrik arızaları ve uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelmiştir. Elektrik dağıtım şirketi sorumluluğunda olan enerji kesintileri için ilgili birimler çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreçte özellikle yeraltı su kaynaklarıyla içme suyu sağlanan bölgelerde suyun depolara aktarılması için elektrikli pompalar kullanıldığı için elektrik kesintileri nedeniyle su ikmali de olumsuz etkilenmiştir. Elektrik kesintilerine ilgili kuruluşun müdahalesinin yanında MUSKİ olarak jeneratör takviyesi yapılarak vatandaşlarımızın kısa sürede su ikmalinin yapılması için gerekli tedbirler alınmıştır. Yine elektrik kesintilerinden kaynaklı enerji dalgalanmalarına bağlı olarak bazı pompalarda arızalar meydana gelmiş ekiplerimiz tarafından derhal müdahale edilerek gerekli onarımlar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Değerli hemşehrilerimize ve misafirlerimize kesintisiz su sağlanması için ekiplerimiz 24 saat boyunca sahada gerekli çalışmaları yapmaya devam etmektedir” denildi.