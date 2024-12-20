Tarım ve Orman Bakanlığı, akademisyenler ile mühendislerden oluşan bir heyet Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen içme suyu arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu. Ayrıca heyet ve MUSKİ yetkilileri tarafından arıtma tesislerinin işletilmesi ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinesinde içme suyu arıtma tesislerinin değerlendirilmesi FAZ 2 projesi konulu çalışma programı gerçekleştirildi. Bu program kapsamında alanında uzman mühendislerden oluşan bir heyet MUSKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Heyet, MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali ile bir araya gelirken Arıtma Tesisleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Heyette Süleyman Demirel Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Mehmet Kitiş, İO Çevre Çözümleri Şirketi temsilcisi Emet Karamürsel, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkilisi Numan Habip yer aldı.

MUSKİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen toplantının ardından Bodrum Güvercinlik İçme suyu arıtma tesisinde incelemeler yapıldı. Tesis işletmesi hakkında MUSKİ yetkilileri tarafından heyete bilgi verildi. Daha sonra tekrar bir toplantı düzenleneceği öğrenildi.