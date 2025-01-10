Muğla Büyükşehir Belediyesi içme suyu kaynaklarının azalması nedeniyle suyun tasarruflu ve verimli kullanması adına önemli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından peyzaj çalışmalarının susuz şekilde yapılabilmesi için alanında uzman isimlerinde katılımıyla ‘İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj’ çalıştayı düzenleniyor.

Tüm dünyada yaşanan temiz içme suyuna ulaşma ve yeraltı su kaynaklarındaki azalma gibi ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu problemlerin önümüzdeki yıllarda gittikçe artması beklenirken, içme suyu tasarrufu konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Vatandaşların bilinçlenmesi bilimsel bir temelde su tasarrufu yapılması ve kaynakların korunmasına yönelik alternatif sulama yöntemleri de geliştiriliyor. Bunun yanı sıra kentlerin modernliğini temsil eden çevre ve peyzaj düzenlemeleri de su tüketiminde önemli bir tüketime sahip. Bu tüketimin azaltılması ve tasarruf sağlanması adına alternatif yöntemler arayan Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ülkemizde ve dünyada önemli araştırmalara sahip akademisyenlerin katılım sağlayacağı bir çalıştay düzenliyor.

13-14 Ocak tarihlerinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde yapılacak olan ‘İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj’ çalıştayı saat 13:30’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın konuşmasıyla başlayacak.

Çalıştayda ‘Su’ konusu tüm boyutlarıyla ele alınacak. Dünyadan örnekler, suyun ticarileşmesi, yağmur hasadı, susuz peyzaj, su kaynakları yönetimi, kuru tarım uygulamaları gibi birçok farklı sunum ve söyleşi gerçekleştirilecek.