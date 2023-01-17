Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Menteşe ilçesinde yeni içme suyu hat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Menteşe’nin birçok mahallesinde içme suyu hat çalışmalarını sürdüren MUSKİ ekipleri, son olarak Ortaköy Mahallesi’nde yapılaşmaya açılan bölgelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla içme suyu hat imalatı yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Menteşe ilçesinde yeni içme suyu hat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Menteşe’nin birçok mahallesinde içme suyu hat çalışmalarını sürdüren MUSKİ ekipleri, son olarak Ortaköy Mahallesi’nde yapılaşmaya açılan bölgelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla içme suyu hat imalatı yapıyor.

Bu bölgelerde bin 700 metre uzunluğunda içme suyu hat yapım çalışmasını başlatan ekipler, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 60 hanenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak.