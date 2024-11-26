Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Milas Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şamil Sefergil, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Sağlık Bilimleri alanında "Yılın Eğitimcisi" ödülüne layık görüldü.

MSKÜ Eğitim-Öğretim Ödül Yönergesi kapsamında düzenlenen değerlendirme sürecinde, Sağlık Bilimleri alanında ödüle layık görülen Dr. Şamil Sefergil’in başarısı, üniversite camiasında büyük bir gurur kaynağı oldu. Başarı belgesi, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar tarafından düzenlenen törende takdim edildi.

Ödüle layık görülmesine neden olan projelerini anlatan Dr. Şamil Sefergil, pandemi döneminde dijital anatomi eğitim materyalleri geliştirdiklerini ve bu içeriklerin geniş kitlelere ulaştığını belirtti. YouTube üzerinden yayınlanan derslerin Türkiye genelindeki tüm Veteriner Fakültelerinin birinci sınıf öğrencileri tarafından izlendiğini söyleyen Sefergil, şunları ifade etti:

“Pandemi döneminde hazırladığımız ders içerikleri ulusal düzeyde büyük bir ilgi gördü. Şu ana kadar 600 bin izlenme, 60 bin saatlik izleme süresi ve yaklaşık 10 milyon gösterime ulaştık. Derslerimiz, yalnızca Türkiye’den değil, 25 farklı ülkeden de ilgi gördü. Bu sayede uluslararası eğitim materyali sağlayarak hem fakültemizi hem de ülkemizi gururlandırdık”

Dr. Şamil Sefergil’e, başarılarından dolayı 500 MSKÜ Puanı ile yurtdışı veya yurtiçinde düzenlenen konferanslara katılım için mali destek sağlanacağı bildirildi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Sefergil’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Dr. Sefergil ise bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Sefergil’in ödülü, dijital eğitime yaptığı katkılar ve uluslararası ölçekte sağladığı eğitim materyalleri ile eğitimde yenilikçi yaklaşımları teşvik eden bir örnek oldu.