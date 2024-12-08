Muğla’da iki gündür devam eden sağanak yağış sonrası yaşanması ihtimal olumsuzluklara karşı teyakkuza geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekiplerine Genel Müdürü Yılmaz Şengül, riskli bölgelerde yalnız bırakmıyor.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, yoğun yağışlar nedeniyle çalışmalarını sürdüren saha ekiplerini denetledi ve Bodrum İlçesi İslamhaneleri ile Akçaalan Mahallerinde su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını söylerken; vatandaşların enkaz kaldırma işlemleri, iş yeri temizlikleri, hasar tespit talepleri karşılandı ve yağışlar nedeniyle tıkanan dereler tekrar temizlendi.