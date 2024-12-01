Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Muğla için yağmur uyarısını ardından 7/24 yağmur mesaisine başladı.

4 Aralık Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenen yağışlı hava nedeniyle Muğla bölgesinde şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yağış sonrası taşkın ve su baskınlarına karşı gece gündüz mesai yaparken, yağışın fazla olduğu bölgelerde taşkın ve su baskını ihtimaline karşı da tedbirlerini alıyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Muğla genelinde devam eden yağışlar nedeniyle tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Devam eden ve beklenen yağışlara karşı müdahale ve tedbir çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. İhtiyaç halinde 444 48 01 numaralı Çağrı Merkezimizden bize ulaşabilirsiniz” denildi.