Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kod ile uyarı yapılan iller arasında yer alan Muğla’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri taşkın riski bulunan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde yer yer çok kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili olmaktadır. Meteorolojik verilere göre gün içinde yağışın kentimizin iç kesimlerinde özellikle Menteşe ve Köyceğiz İlçelerinde etkisini arttırması beklenmektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm ekip ve ekipmanlarımızla yağışların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara dikkatli olmasını önemle rica ederiz. İhtiyaç halinde 444 48 01 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz” denildi.