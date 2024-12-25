Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri Dalaman İlçesi Karaağaç Mahallesinde gerçekleştirdiği çalışma ile günlük 3 bin kişiye yetebilecek miktarda su bularak sisteme dahil etti. Ekipler ayrıca su kaynaklarında yaptıkları çalışma ile yağışlarda yaşanan bulanıklık sıkıntısını da tamamen ortadan kaldırdı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi ve kesintisiz içme suyu sağlanması konusunda verdiği talimatlar doğrultusunda il genelinde birçok farklı noktada çalışmalar devem ediyor.

Bu kapsamda son olarak Dalaman’da çalışma gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri Karaağaç Mahallesine ilave su sağlarken yağışlarda su kaynaklarına karışarak bulanıklığa neden olan yağmur suyunun direkt bu kaynaklara karışmasını engelleyecek önlemler aldı.

20 günlük bir çalışma gerçekleştirildi

Karaağaç Mahallesinde 5 kişilik bir ekiple yaklaşık 20 günlük çalışma gerçekleştiren MUSKİ Genel Müdürlüğü bu çalışma neticesinde bölgeye saniyede 8 litre ilave su sağlayacak yeni bir kaynağın tespitini yaptı. Bu tespit sonucu dağda yapılan çalışma ile su Karaağaç Mahallesini besleyen depoya aktarıldı. Saniyede 8 litre olarak ölçülen su miktarı günlük 3 bin kişinin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Bu çalışma ile birlikte bölgenin su sıkıntısı tamamen ortadan kaldırıldı.

Bulanıklık sıkıntısı giderildi

Yine aynı bölgede vatandaşlar ve muhtardan yağışların yaşandığı sıralarda içme suyunda bulanıklık meydana geldiği şikâyeti üzerine ekipler Karaağaç Mahallesindeki kaynaklarda inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından ise içme suyu kaynaklarının biriktiği 3 kaptajın içine yağmur suyu karıştığı ve bulanıklığa neden olduğu tespit edildi. Bu tespit üzerine su kaynaklarının toplandığı 3 bölgede de yenileme çalışması yapılarak bulanıklık sıkıntısı da giderildi.

MUSKİ İçme Suyu Daire Başkanlığı Kaynak Kaptaj Şefi Özcan Çınar, “Dalaman’a bağlı Karacaağaç köyü içme su kaynaklarındayız. Daha önceki yıllarda yüzeysel bulanıklıktan dolayı şikayet vardı. Kaynaktaki çalışmalarımız ile içme suyunu daha sağlıklı ve daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Kaynak verimimiz de çok yüksek. Su arzının arttığı bu yıllarda Karacaağaç, Gürköy, Dalaman gibi işletme hatlarının bu çalışmadan faydalanacağını umuyorum” dedi.