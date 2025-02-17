Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), Bodrum İçmeler Mahallesi’nde tıkanan eski kanalizasyon hattını 14 saat yoğun bir çalışma ile yenileyerek hizmete sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUSKİ ekipleri, kent genelindeki altyapı sistemlerini genişletiyor ve atıksuyun doğaya zarar vermesini önlemek için varlığını sürdürüyor. Yeni kanalizasyon düzeninin yanı sıra mevcut arızalarda ortaya çıkan arızalara da anında müdahale ediliyor. Son olarak Bodrum İçmeler Mahallesi’nde kanalizasyon arızasına müdahale eden ekipler, hattın onarılamaması üzerine yenileme çalışması başlatıldı.

"Ekiplerden özverili çalışma"

Dün saat 17.00’de Bodrum İçmeler Atatürk Caddesi’nden gelen atıksu taşkını ihbarı üzerine MUSKİ güçleri hızla bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede kanalizasyon hattının tıkanarak taşmaya neden olduğu tespit edildi. İlk olarak kanal açma makinesi ile hattın genişletilmesi denendi ancak sonuç alınamadı. 1989 yılında İller Bankası tarafından Bodrum Kanalizasyon Projesi kapsamında yapılan hattın çöktüğü belirlenince, taşkını engellemek için bölgede hat yenileme çalışması yapılmasına karar verildi.

Anında hareket eden MUSKİ ekipleri, 10 personel, 4 iş makinesi ve 2 araç ile 14 saat süren yoğun bir bakım, ardından hattı yenileyerek yeniden hizmete sundu. Yapılan sızıntılar bölgede atıksu taşkını sorunu giderildi ve kanalizasyon sistemi daha güvenli hale getirildi.

Yetkililer, Bodrum’un altyapısını sürdürdüğünü belirterek, şirketin benzer durumlarla karşılaşmaları halinde MUSKİ ekiplerine ulaşabileceklerini ifade etti.