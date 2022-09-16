TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Tübitak İklim Değişikliği Yarışması’nda Türkiye ikincisi seçilen İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri Gökçe Şengülen ve Bensu Çatalçam, geliştirdikleri projede deniz tabanında biriken ve fazla birikmesi sonucu ötrofikasyon ve müsilaj gibi birçok soruna yol açan organik maddeyi azaltmak amacıyla deniz patlıcanını kullandı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Tübitak İklim Değişikliği Yarışması’nda Türkiye ikincisi seçilen İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri Gökçe Şengülen ve Bensu Çatalçam, geliştirdikleri projede deniz tabanında biriken ve fazla birikmesi sonucu ötrofikasyon ve müsilaj gibi birçok soruna yol açan organik maddeyi azaltmak amacıyla deniz patlıcanını kullandı.

Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Tübitak İklim Değişikliği Yarışması’nda geliştirdikleri proje ile Türkiye ikincisi seçilen İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri Gökçe Şengülen ve Bensu Çatalçam, İzmir’in gururu oldu. Biyoloji kategorisinde yarışan öğrenciler, "Deniz Tabanında Biriken Organik Madde Miktarının Azaltılmasında Bentik Omurgasız Deniz Patlıcanının Etkisi" adlı projeleri ile takdir topladı. Projenin amacı, "Deniz tabanında biriken ve fazla birikmesi sonucu ötrofikasyon ve müsilaj gibi birçok soruna yol açan organik maddeyi azaltmak için doğada oluşan bu soruna tekrar doğayı kullanarak bir çözüm üretmek yoluyla deniz patlıcanlarının organik maddeyi azaltma etkisinin kanıtlanması" şeklinde özetlendi. Denizde yaşayan bir omurgasız olan deniz patlıcanı, özellikle Uzak Doğu’da yiyecek olarak tüketiliyor ve yüksek protein içeriyor. Söz konusu projede, deniz patlıcanının akvaryumlarda beslenerek ortamda ne kadar organik madde varsa tükettiği bulundu. Bu sayede deniz tabanında biriken müsilaj ve organik maddelerin temizlenmesinde deniz patlıcanının etkin rol oynadığı saptandı. Deniz patlıcanlarının ağızlarının çevresinde bulunan tentaküller yardımıyla deniz tabanında bulunan sedimant ve detritusu tükettiği, bu sediment ve detritusun içerisinde ise organik madde bulunduğu belirtildi. Deniz patlıcanları, ağızlarının çevresinde bulunan sayısı 8 ila 30 arasında değişen bu tentaküller yardımıyla beslenme işlemlerini gerçekleştirirken bir yandan da denizdeki organik madde miktarını azaltabiliyor. Deneyler, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin Urla ilçesinde bulunan laboratuvarlarında gerçekleştirildi.