Müsilajla ilgili zaman zaman uyarılarını sürdüren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Erdek Dalış Kulübü'nden Osman Benli'nin 12 Ocak Pazar günü yaptığı Erdek, Gemlik, ve İzmit körfezleri ile Prens Adaları çevresindeki dalışın görüntülrini paylaştı. Prof. Dr. Sarı, 3,5 metreden itibaren başlayan müsilajın 25 metreye kadar devam ettiğini kaydetti.BURSA (İGFA) - Marmara Denizi'ni 2021 yılında dolduran müsilaj geri geldi. Aylardır su altında çoğalan müsilaj yoğunlaşarak sürüyor.

Erdek Dalış Kulübü'nden Osman Benli'nin yaptığı dalışın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, 3,5 metreden itibaren başlayan müsilajın deniz altı ve yüzeyindeki son durumunu değerlendirdi.

Gemlik Körfezi'nde sınırlı alanda müsilajın yüzeyde örtü oluşturacak şekilde biriktiği ve yayıldığının tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, "11 bin 350 kilometrekare yüzey alanına sahip Marmara Denizi'nin 30 metre derinliklerine kadar neredeyse müsilajsız hiç bir yer kalmadı" dedi.

Müsilaj yoğunlaşarak sürüyor!12 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Erdek Körfezi, Gemlik Körfezi, İzmit Körfezi ve Prens Adaları çevresinde yapılan dalışlarda 3,5 m'den itibaren başlayan müsilajın 25 m'ye kadar devam ettiği görüldü. Gemlik Körfezi'nde sınırlı bir alanda müsilajın… pic.twitter.com/4RBW1Z8Toq— Mustafa SARI, Prof. Dr. (@profmustafasari) January 12, 2025

"DENETİMLER ARTMALI, ÇALIŞILMAYAN ATIK ARITMA TESİSLERİ ÇALIŞTIRILMALI"

Su sıcaklığının yüzeyde 11 derece iken dipte 42,5 metre derinlikte 17 derece olarak ölçüldüğınu kaydeden Prof. Dr. Sarı, "Uzun yıllar ortalamasına göre hem yüzeyde, hem dipte su sıcaklıkları ortalama 2,5 C kadar daha yüksek. Müsilajın en yoğun olduğu bölge 8-20 metre arası. Denetimlerin başlamış olması memnuniyet verici. Ancak evsel ve endüstriyel atıkların durduğu veya azaldığı ne yazık ki söylenemez. Denetimlerin artması, çalışmayan atık arıtma tesislerinin çalışır hale gelmesi ve zehir kanalına dönüşen akarsuların tekrar tertemiz akmasının sağlanması şart. Büyük balıkçılar Marmara'dan Karadeniz ve Ege'ye geçse de küçük balıkçılar müsilajla boğuşmaya devam ediyor. İlerleyen günlerde zararları katlanacak" diye konuştu.

"YEREL TURİZME YÖNELİK ZARAR AZALTICI ÖNLEMLER ŞİMDİDEN ALINMALI"

Şimdiden küçük ölçekli balıkçılar için sürdürülebilir bir destek mekanizması oluşturması gerektiğini belirten Prof. Dr. Sarı, havuzu olmayan turizm tesislerini zor bir bahar ve yaz beklediğini belirterek, şimdiden Marmara Denizi çevresindeki yerel turizme hizmet sunan otel, pansiyon, lokanta ve eğlence mekanlarına yönelik zarar azaltıcı önlemleri almaları gerektiğini kaydetti.