Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu kez müsilajın varlığını Saros Körfezi'nden sayfasına taşıdı.BURSA (İGFA) - Kuzey Ege'nin akvaryumu olarak nitelendirilen Saros Körfezi'nden Mehmet Evren Hacıoğlu ve Fatih Gözüaçık'ın ulaştırdığı su altı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Mustafa Sarı, görüntülerin Marmara'dan akıntılarla taşınan müsilaj olmadığının altını çizdi.

Görüntülerdeki yoğunluğa dikkati çeken Prof. Dr. Sarı, "Hiç boşluk kalmamak üzere örümcek ağı yapısına dikkat! Bugünden tezi yok, acil önlem, önlem, önlem! Merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör lütfen suç atmayı bırakıp acilen tedbir alın" çağrısını yineledi.

Müsilaj Saros Körfezi'nde!Görüntü 1 Şubat 2025, Kuzey Ege'nin akvaryumu sayılan Saros Körfezi'nden. Görüntü için Mehmet Evren Hacıoğlu ve Fatih Gözüaçık'a teşekkür ediyorum. Bu Marmarmara'dan akıntılarla taşınan müsilaj değil, orada oluşmuş ne yazık ki. Yoğunluğa, hiç boşluk… pic.twitter.com/SJ6XbLnkDi— Mustafa SARI, Prof. Dr. (@profmustafasari) February 1, 2025

Çalışmayan atık arıtma tesislerini çalıştırılmasını bir kez daha yüksek sesle dile getiren Prof. Dr. Sarı, "Zehir kusan aç gözlü sanayinin atıklarını denetleyin. Marmara çevresinde denize bireysel yardımı teşvik eden kampanyalar başlatın" uyarısında bulundu.