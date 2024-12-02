Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Yalova-Esenköy Balıkçı Barınağı'ndan yeni paylaştığı görüntülerle 'müsilaj'ın gözle görülür hale geldiğini paylaştı.BURSA (İGFA) - Marmara Denizi'ndeki müsilaj konusunda bilimsel verileri ve gözlemlerini sosyal medya hesabından paylaşan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, yeni bir videolu paylaşımda bulundu.

Yetkilileri bahar ve yaz ayları öncesinde şimdiden önlem alınması konusunda çağıran ve her platformada konuya dikkati çeken Prof. Dr. Sarı, son gözlemini Yalova Esenköy Balıkçı Barınağı'ndan yaptı.

"Müsilaj hem yayılıyor, hem yüze yaklaşıyor" diyen Prof. Dr. Sarı, paylaşımında, "Görüntüler Yalova-Esenköy Balıkçı Barınağı'ndan. Acilen denize ulaşan kirlilik kaynaklarını durdurmazsak bahar ve yazda zor günler bizi bekliyor! Tüm ilgili ve yetkililer lütfen artık harekete geçin" çağrısındı yineledi.

https://twitter.com/mustafasari_van/status/1863159828924846244