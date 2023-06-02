Ahi Evran Musiki Derneği tarafından konser düzenlendi.

Çoğunluğu kamu personelinden oluşan musiki derneği Sadettin Kaynak konseriyle musiki severlerin karşısına çıktı. Neşet Ertaş Kültür Merkezi Toplantı Salonu’ndaki programda konuşan Dr. Berker Öztürk, yoğun katılımın musiki severleri bir araya getirdiğini ve dernek faaliyetlerinin Kırşehir’de etkin şekilde sürdürüleceğini söyledi. Şef Necati Karayel öncülüğünde sahne alan Ahi Evran Musiki Derneği sanatçıları sanatseverlere unutulmaz bir konser yaşattı. Koro; Hicaz, Segah, Hüseyinli ve Muhayyer olmak üzere 4 ayrı makamda ‘Ben Ağlarım Eller Güler’, ‘Yad Eller Aldı Beni’, ‘Ben Bir Garip Kuşum’, ‘Enginde Yavaş Yavaş’ ,‘Muhabbet Bağı’,‘Tel Tel Taradım Zülfünü’ ,‘Ayrılık Yaman Kelime’, ‘İncecikten Bir Kar Yağar’,‘Leyla Bir Özge Candır’ ,‘Yanık Ömer’ ,‘Batan Gün Kana Benziyor’,‘Çile Bülbülüm’ ,‘Yolculuk Var’,‘Ne Zaman Görsem Onu Ayaklarım Dolaşır’ ve ‘İşte Seni Seven Benim’ gibi Sadettin Kaynak’a ait besteler seslendirdi.