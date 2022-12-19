MÜSİAD Kırşehir Şubesi tarafından, Kırşehir’de tarımsal imalata dayalı ürünlerin bir bölümü gümrüklenerek Gürcistan’a ihraç edildi.

MÜSİAD Kırşehir Şubesi tarafından, Kırşehir’de tarımsal imalata dayalı ürünlerin bir bölümü gümrüklenerek Gürcistan’a ihraç edildi.

MÜSİAD Kırşehir Diplomatik İlişkiler ve İhracatı Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Başak, meyve vermeye başlayan çalışmaları farklı ülkelerle de yapmak istediklerini söyledi. Başak açıklamasında, "Ülkemizde ihracat hacmi büyük bir ivme yakaladı. Biz de imalatçı pozisyonundaki üyelerimizin ürünlerini dış ticaret desteği vererek ihracat adımı atmalarında destek sağlamak istiyoruz" dedi.

Gürcü alım heyetinden Nika Noralidze ise, "Türkiye’de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kırşehir çok güzel bir şehir. Türk misafirperverliğini bir kez daha gördük. Türkiye’de üretilen ürünlerin kalitesi artık tartışılmaz bir durumda ve çok avantajlı. Karşılıklı memnuniyet çerçevesinde yaptığımız anlaşmaların devamı gelecektir" diye konuştu.